Другие пользователи жалуются на "зернистость" матрицы.

На Reddit и других тематических форумах появилось множество сообщений от первых пользователей новых iPad Pro с OLED-экранами, которые остались недовольны своей покупкой. Все дело в том, что дисплей отдает желтизной.

Этот дефект хорошо проявляется при прямом сравнении с другими планшетами или даже с iPhone. Судя по комментариям на форумах, желтизна OLED-экранов распространяется на 13-дюймовые версии планшета.

В попытке решить проблему пользователи пробовали делать сброс настроек, но желтизна никуда не делась. Пока непонятно, носит ли проблема массовый характер, но некоторым покупателям без проблем удалось сдать планшет в магазин и получить новый.

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Эксперты считают, что проблема, по всей видимости, связана с калибровкой дисплеев, так как единственным поставщиком тандемных OLED-панелей для 13-дюймовых iPad Pro M4 выступает LG Display. Поэтому желтизну из-за разных методов производства они исключают.

Впрочем, желтизна экрана – это не единственная проблема iPad Pro OLED, которую заметили пользователи. Появляются жалобы и на "зернистость" экрана – такой эффект заметен при слабом освещении и с установленным низким или средним уровнем яркости дисплея. Возможно, Apple удастся решить обе проблемы в одном из следующих обновлений iPadOS.

Напомним, на презентации 7 мая Apple представила два планшета. iPad Air теперь доступен в двух размерах – 11 и 13 дюймов: оба на чипсете M2 и с IPS-матрицей. iPad Pro же получил OLED-дисплей, новый чип M4 и супертонкий корпус.

В тестах производительности іPad Pro M4 оказался мощнее MacBook Air на M3 и сопоставим с топовым MacBook Pro M3 Pro. А если сравнивать его с iPad Pro 2022, в котором установлен чипсет M2, то прирост составляет более 40%.

Далее у Apple по плану конференция WWDC 2024, которая пройдет 10 июня. На ней покажут iOS 18 и другие "яблочные" ОС. Ожидается, что iOS 18 принесет самое крупное обновление в истории iPhone. Если повезет, на презентации покажут и какие-нибудь железные новинки.

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