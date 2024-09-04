Неожиданно, но компактные айфоны с экраном 60 Гц нравится пользователям больше продвинутых моделей.

Авторы популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг устройств под управлением iOS, которые (согласно опросам) пользователи техники бренда любят больше всего. Эти данные нам интересны тем, что позволяют выяснить отношение людей к разным моделям iPhone.

Неожиданно, но компактные айфоны с экраном 60 Гц нравится пользователям больше продвинутых моделей. Лидером симпатий стал iPhone 12 mini, который получил 95.99% восторженных отзывов. В коммерческом плане эта модель считается одной из самых неудачных и фактически похоронила линейку Mini.

Еще один любимчик пользователей – iPhone SE 2020, который занимает 8 место в общем рейтинге. Это отличный вариант при ограниченном бюджете с почти 94,95% положительных отзывов. Дизайн у него не самый современный, зато такой смартфон свободно умещается в одной руке, а обновления iOS будут выходить еще пару лет.

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iPhone 12 mini и iPhone SE 2 стали единственными смартфонами, попавшими в "народный" рейтинг AnTuTu. Безусловным же лидером является iPad Pro 2 с 10,5-дюймовым экраном. Это планшет 2017 года, за которым следует iPad Air 4.

Новый iPhone Mini мы уже вряд ли когда-то увидим, а вот на весну 2025 года Apple, как утверждают инсайдеры, запланировала презентацию нового iPhone SE. Бюджетный айфон выйдет в дизайне iPhone 14, то есть экран вырастет с 4,7 до 6,1 дюйма, а ценник сохранится дешевле $500.

А меж тем до релиза новых смартфонов Apple осталось меньше недели. Впрочем, как утверждает Марк Гурман из Bloomberg, от iPhone 16 не стоит ждать революции: крупные изменения в Купертино приберегли для 2025 года, когда дебютирует ультратонкая модель.

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