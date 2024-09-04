Авторы популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг устройств под управлением iOS, которые (согласно опросам) пользователи техники бренда любят больше всего. Эти данные нам интересны тем, что позволяют выяснить отношение людей к разным моделям iPhone.
Неожиданно, но компактные айфоны с экраном 60 Гц нравится пользователям больше продвинутых моделей. Лидером симпатий стал iPhone 12 mini, который получил 95.99% восторженных отзывов. В коммерческом плане эта модель считается одной из самых неудачных и фактически похоронила линейку Mini.
Еще один любимчик пользователей – iPhone SE 2020, который занимает 8 место в общем рейтинге. Это отличный вариант при ограниченном бюджете с почти 94,95% положительных отзывов. Дизайн у него не самый современный, зато такой смартфон свободно умещается в одной руке, а обновления iOS будут выходить еще пару лет.
iPhone 12 mini и iPhone SE 2 стали единственными смартфонами, попавшими в "народный" рейтинг AnTuTu. Безусловным же лидером является iPad Pro 2 с 10,5-дюймовым экраном. Это планшет 2017 года, за которым следует iPad Air 4.
Новый iPhone Mini мы уже вряд ли когда-то увидим, а вот на весну 2025 года Apple, как утверждают инсайдеры, запланировала презентацию нового iPhone SE. Бюджетный айфон выйдет в дизайне iPhone 14, то есть экран вырастет с 4,7 до 6,1 дюйма, а ценник сохранится дешевле $500.
А меж тем до релиза новых смартфонов Apple осталось меньше недели. Впрочем, как утверждает Марк Гурман из Bloomberg, от iPhone 16 не стоит ждать революции: крупные изменения в Купертино приберегли для 2025 года, когда дебютирует ультратонкая модель.