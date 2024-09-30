В HMD решили сконцентрироваться на развитии собственного бренда.

Финская HMD Global, которая сегодня выпускает смартфоны и планшеты под брендом Nokia, решила прекратить их поставки на европейские рынки. В других регионах устройства все еще доступны, но, видимо, тоже не на долго, пишет GSMArena.

Устройства Nokia были удалены из каталогов на сайтах HMD в Великобритании, Германии и Австрии. На странице поддержки HMD по-прежнему указаны модели, которые продолжат получать поддержку программного обеспечения, но пока неизвестно, как долго это продлится.

Финская компания получила право на использование бренда Nokia в рамках сегмента мобильных устройств в 2016. Под когда-то легендарным брендом временами выходили довольно интересные девайсы. Например, Nokia G22, который журнал Time назвал одним из лучших изобретений 2023 года. А ранее в этом году компания возродила легендарный Nokia 3210.

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В 2023 году HMD сообщила, что сконцентрируется на развитии собственного бренда. С тех пор компания выпустила несколько устройств под маркой HMD, включая HMD Skyline в стиле старых Nokia, который легко ремонтировать и стильную раскладушку The Boring Phone с прозрачным корпусом.

При этом основная корпорация Nokia остается крупным игроком на рынке сетевой инфраструктуры. Так, например, недавно Nokia совершила первый аудиозвонок и видеозвонок с использованием пространственного 3D-звука. Это большой шаг вперед в области голосовых вызовов.

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