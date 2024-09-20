Насколько автономными получились iPhone 16 и и 16 Pro: реальное сравнение / Скриншот с видео

Ютубер The Tech Chap поделился результатом большого сравнения автономности актуальных флагманских смартфонов, включая новеньких iPhone 16 с "лучшей автономностью в истории Айфонов", по крайней мере по словам Apple.

Всего в тестировании участвовали 13 смартфонов. Автор разложил на столе заряженные смартфоны и прогнал их через серию тестов. Условия испытаний включали установку значения яркости дисплея на 150 нит и кадровой частоты на "авто" (при наличии такой опции) и постоянного подключения к Wi-Fi. 

Первым сдался iPhone 15 Pro – он протянул 8 часов 11 минут. Дольше всех продержался Vivo X100 Pro с результатом 12 часов 22 минуты. Самым "выносливым" из протестированных телефонов Apple стал iPhone 16 Pro Max, занявший третье место в общем зачtте. Вот весь список:

  • iPhone 15 Pro — 8 часов 11 минут
  • iPhone 15 — 8 часов 30 минут 
  • iPhone 16 Pro — 9 часов 6 минут
  • Xiaomi 14 Ultra — 9 часов 9 минут 
  • iPhone 16 — 9 часов 11 минут
  • Samsung Galaxy S24 Ultra — 9 часов 14 минут 
  • Google Pixel 9 Pro XL — 9 часов 16 минут
  • iPhone 15 Pro Max — 9 часов 26 минут
  • OPPO Find X7 Ultra — 9 часов 41 минута 
  • OnePlus 12 — 10 часов 51 минута
  • iPhone 16 Pro Max — 11 часов 29 минут
  • Honor M6 Pro — 11 часов 33 минуты 
  • Vivo X100 Pro — 12 часов 22 минуты

Как видно, iPhone 16 и 16 Pro получили небольшое улучшение в автономности по сравнению с предыдущими моделями и лишь немного уступают iPhone 15 Pro Max. А вот iPhone 16 Pro Max заметно опережает и предшественника, и младшие новинки.

Недавно также стало известно, что скорость проводной зарядки в iPhone 16 выросла с 29 Вт до 45 Вт (и до 25 Вт через MagSafe). По этому показателю смартфоны Apple сравнялись с актуальными флагманами Samsung.

Линейка смартфонов iPhone 16 поступит в продажу 20 сентября. Журналисты и блогеры в своих обзорах отмечают, что это одно из лучших обновлений базового айфона за последние пару лет, а вот "прошки" получились скучными.

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