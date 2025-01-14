Иск исходит от лица 19,6 млн британских пользователей iPhone и iPad.

Суд Великобритании получил иск против Apple, требующий наложить на Купертино штраф на сумму в 1,5 млрд фунтов стерлингов (порядка $1,9 млрд) из-за высокой комиссии в App Store (30%).

Истец Рейчел Кент, преподаватель Королевского колледжа Лондона, утверждает, что с такой комиссией в App Store корпорация нарушает европейские и британские законы о конкуренции.

Иск исходит от лица 19,6 млн. британских пользователей iPhone и iPad. Как пояснило MacRumours, согласно законодательству Великобритании, пострадавшие пользователи автоматически включаются в иск, если только они не откажутся от него.

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Apple считает иск необоснованным и будет оспаривать его в суде. В компании отметили, что 85% приложений в App Store бесплатны, и многие разработчики имеют право на сниженную ставку комиссии в 15%. Слушания продлятся семь недель.

Меж тем ЕС грозит оштрафовать Apple в размере 10% от годовой выручки. Регулятор считает, что производитель iPhone с помощью Apple Store "незаконно подавляет конкуренцию" и запрещает разработчикам свободно сообщать своим пользователям в приложениях об альтернативных способах оплаты.

Ранее Марк Цукерберг раскритиковал Apple за паразитирование на наследии Стива Джобса. Создатель Facebook отметил, что основной доход Apple может приносить "выжимание" пользователей, как пример – 30%-нтный налог для разработчиков приложений и необходимость докупать важные аксессуары к смартфону отдельно от самого iPhone.

СМИ сообщают, то следующим большим проектом Apple станут домашние роботы. Компания уже начала работать над мобильным роботом, который мог бы следовать за людьми по дому, а также имеет готовое настольное устройство с роботизированной рукой и экраном.

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