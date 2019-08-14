Новозеландский стрелок признался в любви к России и песне "Когда мы были на войне"

По словам Таррента, в 2015 году он месяц провел в Москве, Санкт-Петербурге и городах Золотого кольца.

Брентон Таррант, расстрелявший мечети в новозеландском городе Крайстчерч, якобы ответил на письмо анонима из России.

В ответе, опубликованном на анонимном форуме 4chan, он рассказывает о любви к России.

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По словам Тарранта, в 2015 году он месяц провел в Москве, Санкт-Петербурге и городах Золотого кольца. Петербург он называет «самым красивым городом Европы, красивее Порту и Праги».

Также он похвалил «гостеприимство» русских людей и рассказал о любви к русским песням, в частности вспомнив «Катюшу», «Когда мы были на войне» и песню «Токсин» рэп-исполнителя с псевдонимом Грязный Рамирез.

«Я бы хотел однажды посетить Россию снова, жаль, что не выйдет, ну да ладно, жизнь - это не про путешествия», написал Таррант.

Содержание письма, на которое он отвечал, неизвестно, но он рассказывает о своих взглядах на политику и расовый вопрос.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в результате вооруженного нападения на две мечети во время пятничной молитвы в новозеландском городе Крайстчерч погиб 51 человек, еще не менее 39 получили ранения. Это нападение стало крупнейшим по количеству жертв в истории страны.

Новозеландские СМИ сообщили, что ответственность за стрельбу взял на себя 28-летний гражданин Австралии, который якобы прибыл в Новую Зеландию для совершения этого нападения.