На несколько часов значительная часть Луганской области и северная часть Донецкой остались без мобильной связи.

На линиях связи оператора Vodafone в Луганской и Донецкой областях неизвестные совершили диверсии.

Об этом на своей странице в Facebook заявил советник руководителя Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"На несколько часов значительная часть Луганской области и северная часть Донецкой области остались без сотовой связи одного из трех операторов. Граждане не могли вызвать скорую помощь, полицию или просто нормально общаться с родными и друзьями", - сообщил Геращенко.

По его словам, рабочее состояние связи было восстановлено еще до утра.

Геращенко считает, что все это часть плана России по дестабилизации ситуации в Украине. Он призвал операторов связи быть начеку и сотрудничать с полицией.

"Правоохранителями возбуждены уголовные дела по фактам вмешательства в работу оператора мобильной связи. Проводятся первоочередные следственно-розыскные действия", - добавил советник главы МВД.

Не работает Vodafone на Донбассе: что известно

Ночью пользователи оператора Vodafone начали сообщать в социальных сетях об отсутствии мобильной связи в Донецкой и Луганской областях.

Перебои наблюдались, в частности, в Бахмуте, Торецке, Краматорске, Дружковке, Константиновке, Северодонецке, Светлодарске, Новоайдаре.

В компании подтвердили проблемы со связью в регионе.

Иногда могут возникать непредвиденные ситуации, проконтролировать и сразу это решить мы не имеем возможности. Тем не менее наши специалисты уже знают о сложностях, которые возникли, и занимаются решением этого вопроса. Надеемся на понимание", - отвечали утром представители оператора в комментариях на официальной странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что в случае полномасштабного вторжения России ни интернет, ни мобильную связь власти отключать не собираются.

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