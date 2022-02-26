Включенная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наведение на цели.

Информация об отслеживании украинцев по геолокации не соответствует действительности.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Включенная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наведение на цели. Но призываем не распространять в публичный доступ фото и видео с тегами вашей геолокации", - говорится в сообщении.

Так, в службе пояснили, что смартфоны на Android или iOS не отправляют локацию. Если вы хотите "исчезнуть" - вам надо включать авиарежим.

"Случайно куда-то отправить сообщение со своей локацией можно, например, через Viber или Telegram. Не делитесь в публичных чатах информацией, как и куда легко проехать. Только в личных сообщениях с друзьями, но лучше всего - в телефонном разговоре. Не делайте "комплимент" врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им было бы нужно ставить метки? В чатах часто "пугают", что будут корректировать вражеские удары благодаря геолокации. Однако адреса укрытий и бомбоубежищ и так в открытом доступе", - пояснили в Госспецсвязи.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство внутренних дел Украины призвало украинцев выключить геолокацию в мобильных телефонах, поскольку враг начал ориентироваться по скоплениям мобильного трафика для своих атак и нанесения ударов.

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