Все из-за спора о месте хранения персональных данных пользователей.

Facebook и Instagram, закоренелые мастодонты интернет-рынка, могут перестать работать в Украине и Европе. Такой сценарий развития событий не исключает компания-владелец Meta под руководством Марка Цукерберга.

Об этом говориться в ежегодном отчете компании, который был передан Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки.

В Meta не перестают повторять, что обработка данных на разных континентах имеет решающее значение для ее бизнеса – как для повседневной работы, так и для показа рекламы. Однако новые европейские законы требуют, чтобы пользовательские данные хранились (и обрабатывались) исключительно на европейских серверах.

На данный момент Meta этому условию не соответствует – это может и стать причиной ухода Instagram и Facebook из Европы. Несмотря на это, в компании Цукерберга уверены, что в скором времени им таки удастся достичь новых договоренностей с европейскими регуляторами.

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В противном случае это может неблагоприятно повлиять на бизнес, финансовое положение и функционирование компании. Многие компании со всего мира, в том числе в Украине, полагаются на рекламу в фейсбуке и инстаграмме. Последствия закрытия обоих пагубно скажутся на доходах таких предприятий.

В начале февраля сообщалось, что акции Facebook впервые в истории обвалились на сотни миллиардов долларов. Также замечено существенное снижение ежедневных посетителей соцсети – меньше, чем в предыдущие три месяца.

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