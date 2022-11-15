В частности, подешевела топовая модель Radeon RX 6950 XT – теперь карточку можно купить за $899.

В преддверии скорого выхода видеокарт Radeon RX нового поколения – RX 7900 XT/XTX – компания AMD начала снижать цены на видеокарты серии Radeon RX 6000. В частности, подешевела топовая модель Radeon RX 6950 XT.

Как пишут местные СМИ, если на релизе РРЦ Radeon RX 6950 XT составляла $1199 (~44 000 грн), то теперь видеокарту можно купить за $899 (~33 000 грн). Другие модели линейки RX 6000, вероятно, тоже будут дешеветь.

В основе AMD Radeon RX 6950 XT лежит GPU Navi 21 в конфигурации с 5120 потоковыми процессорами, 80 блоками трассировки, 320 текстурными блоками и 128 блоками растеризации. В наличии 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с шиной 256 бит. Видеокарта позиционируется как конкурент 3090 Ti, особенно для игр в разрешении 1440p.

Видео дня

Добавим, что несколькими месяцами ранее цены на флагманские видеокарты NVIDIA достигли самой низкой отметки в своей истории. Например, RTX 3080 Ti уже продается за $739, что является рекордно низкой ценой для этой модели.

Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX: дата выхода и цена

Продажи новых ускорителей стартуют уже в следующем месяце. Radeon RX 7900 XT будет стоить $899 (33 000 грн), XTX – $999 (37 000 грн).

Для сравнения, главные конкуренты в лице NVIDIA RTX 4090 оценены в $1599, а RTX 4080 – от $1199. При этом в Европе из-за падения курса евро цена на 4090 стартует с 1949 евро.

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