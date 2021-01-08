Сборная Украины по греко-римской борьбе готовится к турниру Гран При в Загребе, который состоится 16-17 января.
Как сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины в состав сборной на этот сбор получил вызов серебряный призер Олимпиады-2016 и двухкратный чемпион мира Жан Беленюк, который последний раз боролся еще в сентябре 2019 года.
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Полный состав украинской команды на Grand Prix Zagreb Open 2021:
72 кг - Парвиз Насибов
77 кг - Владимир Яковлев, Ясаф Зейналов, Эльмар Нуралиев
82 кг - Ярослав Фильчаков
87 кг - Жан Беленюк
97 кг - Владлен Козлюк, Зелимхан Дзигасов
130 кг - Александр Чернецкий, Николай Кучмий
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