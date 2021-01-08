Сборная Украины по греко-римской борьбе примет участие на соревнованиях в Хорватии.

Сборная Украины по греко-римской борьбе готовится к турниру Гран При в Загребе, который состоится 16-17 января.

Как сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины в состав сборной на этот сбор получил вызов серебряный призер Олимпиады-2016 и двухкратный чемпион мира Жан Беленюк, который последний раз боролся еще в сентябре 2019 года.

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Полный состав украинской команды на Grand Prix Zagreb Open 2021:

72 кг - Парвиз Насибов

77 кг - Владимир Яковлев, Ясаф Зейналов, Эльмар Нуралиев

82 кг - Ярослав Фильчаков

87 кг - Жан Беленюк

97 кг - Владлен Козлюк, Зелимхан Дзигасов

130 кг - Александр Чернецкий, Николай Кучмий

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Автор: Budrin Artem