"До сих пор не моюсь": легенда советского хоккея рассказал о поцелуе Брежнева

Владислав Третьяк вспомнил о встрече с Леонидом Брежневым.

Знаменитый экс-голкипер сборной СССР по хоккею Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о своей встрече и поцелуе с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

Об этом Третьяк рассказал в интервью YouTube-каналу "Русская планета".

По словам Третьяка, встреча состоялась в 1981 году во время матча сборной СССР против сборной Финляндии, которую посетил Брежнев. В перерыве нескольких игроков советской сборной заставили бежать к Брежневу, чтобы поздравить его с днем рождения.

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"Мы ему купили подарки на Кубке Канады, а как отдать не знали. И вот его день рождения, мы играем с финнами, первый период проигрываем 1:2, вдруг прибегает министр спорта: "Так, Третьяк, Макаров, побежим Брежневу и Черненко вручать подарки!".

Финны не поняли, почему перерыв 45 минут. Мы сказали, что лед не готов, что-то испортилось. А на самом деле мы бегали к нему в ложу. Мне надо было снимать все эти щитки. Я к нему подбежал, а Брежнев меня расцеловал - до сих пор не моюсь. Он любил целоваться взасос", - рассказал Третьяк.

"Брежнев говорит: "А что это вы финнам проигрываете?". Я отвечаю: "Леонид Ильич, мы сейчас выиграем. Мы финнам никогда не проигрываем", - добавил экс-вратарь.

Третьяк также сказал, что ради Брежнева фамилии на форме хоккеистов, несмотря на регламент, сделали на русском языке:

"Говорит: "Что это у вас, на каком языке фамилии написаны? Не разберу". Министр спорта подбегает: "Вы знаете, у нас Евротур, у нас чехи, финны, шведы, все должно быть на английском". Брежнев: "А, ну ладно, играйте". Но за ночь нам всем переделали, написали на русском языке, чтобы Леонид Ильич видел, кто на площадке, какие фамилии".

Напомним, Третьяк является трехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира в составе сборной СССР. На данный момент он возглавляет Федерацию хоккея России.

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