Украинская олимпийская чемпионка попала на обложку известного журнала (фото)

Ольга Харлан украсила собой обложку международного журнала "Elle".

Знаменитая фехтовальщица Ольга Харлан появилась на обложке украинской версии международного женского журнала "Elle".

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Этой новостью Харлан поделилась в Instagram.

"Быть ролевой моделью Барби и девушкой с обложки для "Elle"... Люди, разбудите меня кто-нибудь!", - написала украинская спортсменка.

Саблистка снялась в фотосессии с Барби в руках.

Напомним, Харлан является олимпийской чемпионкой Пекина, а также обладательницей серебряной и двух бронзовых наград ОИ, шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что был представлен трейлер фильма о легендарных хоккеистах НХЛ с украинскими корнями.