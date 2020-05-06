Украинская олимпийская чемпионка попала на обложку известного журнала (фото)
14:16, 06 мая 2020Другое
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Ольга Харлан украсила собой обложку международного журнала "Elle".
Ольга Харлан снялась в фотосессии для журнала / фото: elle.ua
Знаменитая фехтовальщица Ольга Харлан появилась на обложке украинской версии международного женского журнала "Elle".
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Этой новостью Харлан поделилась в Instagram.
"Быть ролевой моделью Барби и девушкой с обложки для "Elle"... Люди, разбудите меня кто-нибудь!", - написала украинская спортсменка.
Саблистка снялась в фотосессии с Барби в руках.
Напомним, Харлан является олимпийской чемпионкой Пекина, а также обладательницей серебряной и двух бронзовых наград ОИ, шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что был представлен трейлер фильма о легендарных хоккеистах НХЛ с украинскими корнями.
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