Себастьян Самуэльссон / фото REUTERS
14 марта в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону прошла одиночная смешанная эстафета.
За сборную Украины в гонке выступали Анастасия Меркушина и Богдан Цымбал. Они финишировали десятыми с одним штрафным кругом, который заработал Цымбал.
Победу в гонке одержала сборная Швеции - на финише Себастьян Самуэльссон опередил Стурлу Легрейда.
Кубок мира в Чехии. Результаты сингл-микста
1. Швеция (0+7) 37:41,4
2. Норвегия (0+6) +1,5
3. США (0+7) +26,1
4. Австрия (0+9) +40,8
5. Россия (0+7) +1:10,8
6. Франция (2+14) +1:19,3...
10. Украина (1+6) +1:33,9
Кубок мира по биатлону 2020-2021: девятый этап
- Девятый этап КМ проходил в Чехии с 11 по 14 марта.
- В мужском спринте украинцы оказались за пределами топ-30.
- В спринтерской гонке среди женщин Юлия Джима заняла 5-ю строчку.
- В мужском персьюте сборная Украины выступила неудачно, а в женском Джима не смогла побороться за медали.
- В смешанной эстафете сборная Украины финишировала на пятом месте.
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