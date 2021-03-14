Девятый этап Кубка мира завершился сингл-микстом.

14 марта в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону прошла одиночная смешанная эстафета.

За сборную Украины в гонке выступали Анастасия Меркушина и Богдан Цымбал. Они финишировали десятыми с одним штрафным кругом, который заработал Цымбал.

Победу в гонке одержала сборная Швеции - на финише Себастьян Самуэльссон опередил Стурлу Легрейда.

Кубок мира в Чехии. Результаты сингл-микста

1. Швеция (0+7) 37:41,4

2. Норвегия (0+6) +1,5

3. США (0+7) +26,1

4. Австрия (0+9) +40,8

5. Россия (0+7) +1:10,8

6. Франция (2+14) +1:19,3...

10. Украина (1+6) +1:33,9

Кубок мира по биатлону 2020-2021: девятый этап

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Автор: Антон Дударь