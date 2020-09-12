Боец отвергает все обвинения.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был задержан на острове Корсика во Франции.

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Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 32-летний ирландец подозревается в попытке сексуального насилия и непристойного поведения. Детали ситуации не уточняются, но известно, что жалоба на звезду спорта была подана 10 сентября.

Сам Макгрегор опровергает все обвинения в свой адрес. Известно, что спортсмена допросили, а затем отпустили, но других подробностей нет.

Стоит отметить, что ирландец находился на французском острове в последние недели. Он готовился к марафону на водных велосипедах с княгиней Монако Шарлен, чтобы популяризировать тему безопасности на воде.

Жизнь и карьера Конора Макгрегора: последние новости

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Перевод: Данил Слесь