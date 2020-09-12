Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был задержан на острове Корсика во Франции.
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Об этом сообщает Daily Mail.
По информации таблоида, 32-летний ирландец подозревается в попытке сексуального насилия и непристойного поведения. Детали ситуации не уточняются, но известно, что жалоба на звезду спорта была подана 10 сентября.
Сам Макгрегор опровергает все обвинения в свой адрес. Известно, что спортсмена допросили, а затем отпустили, но других подробностей нет.
Стоит отметить, что ирландец находился на французском острове в последние недели. Он готовился к марафону на водных велосипедах с княгиней Монако Шарлен, чтобы популяризировать тему безопасности на воде.
Жизнь и карьера Конора Макгрегора: последние новости
- Всего в ММА Макгрегор провел 26 боев и одержал 22 победы. В июне текущего года ирландец в третий раз объявил об уходе из смешанных единоборств.
- В августе Конор принял решение официально жениться на девушке, с которой состоял в гражданском браке более десяти лет.
- Ранее Макгрегор шокировал болельщиков, попробовав на вкус пчелу.
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