"У меня есть имя": украинскую биатлонистку обижают придуманные болельщиками прозвища

Елене Пидгрушной не нравится, когда ее называют "груша".

Биатлонистка Елена Пидгрушная заявила, что ей и другим спортсменкам сборной Украины неприятно, когда болельщики называют их по прозвищам.

Об этом Пидгрушная сказала во время прямого эфира в Biathlon News.

"Мне, как личности, очень неприятно читать в комментариях: "груша", тот же "удав", "жужа" и всякие сокращения. Извините, но вы не близкие друзья или не мои родители, которые могут меня какими-то там словечками называть. Мы даже чай вместе не пили. Имейте уважение, вы же тоже люди. Я же не называю кого-то "муд*чок" или "горбоносик" относительно ника в соцсети или фотографии. У меня есть имя", - сказала Пидгрушная.

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Она также отметила, что биатлонистка Юлия Журавок "ужасно не любит", когда ее называют "жужей".

"Еще можно понять, если я провела гонку и выстояла последний выстрел, как удав. Но говорить :"Грушка, вперед", "Я за удава" - это не очень приятно. Я бы просила, давайте все-таки использовать имена", - добавила Пидгрушная.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский чемпион мира по биатлону назвал Россию агрессором.