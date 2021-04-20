Дмитрий Чумак не ожидал столько негатива со стороны россиян и разочарован некоторыми комментариями украинцев.

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак, который после победы на чемпионате Европы взорвал соцсети своим постом про сгоревшую Москву, рассказал о том, какой была реакция людей.

Об этом он сказал в интервью сайту Tribuna.com.

По словам, Чумака в личные сообщения ему написало около 600 человек, большую часть этих сообщений он еще не прочитал.

"Россияне писали, что будут жаловаться в Европейский суд по правам человека, мол, я призываю сжечь Москву. Были сообщения: "Мы тебе Киев спалим". Не понимаю, где они в моем посте увидели такую ​​агрессию".

Чумак подчеркнул, что его расстроили комментарии от некоторых украинцев:

"99% негативных сообщений было от русских. Но меня также очень разочаровывает то, что украинцы много пишут, якобы я разжигаю конфликт между братскими народами. Какой братский народ? Они убивают наших солдат. Сейчас россияне нам не братский народ. Если они уйдут с территории Украины, пройдет много лет и, возможно, тогда мы начнем как-то мириться".

"Все хотят примирения и это нормально. Но о каком разжигании конфликта вы пишете, если эта страна убивает наших людей. Конфликт начала Россия семь лет назад оружием", - добавил он.

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Чумак признался, что запланировал такую публикацию за два месяца до ЧЕ:

"Где-то за два месяца до чемпионата Европы я услышал эту песню на тренировке и подумал: "О, выиграю и сделаю такой пост, чтобы потроллить российские власти". Если честно, то не думал, что будет столько негатива со стороны россиян - злости, агрессии, матов, пожелания всего самого худшего типа "сдохни, урод". 99% - это просто какое-то д*рьмо. Конструктивных комментариев очень мало. Думал, все поймут, что это шутка. Но россияне сейчас настолько наэлектризованные пропагандой, только тронь их".

Также спортсмен подчеркнул, что не мог не поехать на соревнования в Москву:

"Это квалификационный турнир к Олимпийским играм. В Москву я не ехал. Я ехал на чемпионат Европы. Если бы там не проходила квалификация, то я просто пропустил бы эти соревнования, как пропускал ранее многие другие Евро. Поверьте, если бы была возможность не ехать, я бы так и сделал.

Также он добавил, что в прошлом году его приглашали на турнир в Россию, но он отказался.

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Автор: Антон Дударь