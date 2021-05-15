Даяна Ястремская / фото REUTERS

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая пока отстранена от выступлений на соревнованиях, опровергла материалы издания Der Spiegel о том, что ее отец просил бывшего бойфренда спортсменки взять вину за допинг на себя.

"Возможно, вы видели недавнюю статью в СМИ обо мне и моем деле. Я могу сказать, что эта история не соответствует действительности и дискредитирует меня. Мои юристы разберутся с этими публикациями. Я уверена, что как только у меня будет возможность представить доказательства на полном слушании по этому делу, я буду освобождена", - напечатала текст спортсменка в своем Twitter.

"Поскольку текущее рассмотрение носит конфиденциальный характер, в это время я больше ничего не могу сказать", - добавила Ястремская, которая празднует сегодня свой 21-й день рождения.

Даяна Ястремская: положительная допинг-проба

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Автор: Артем Будрин