Даяна Ястремская заявила, что "ее юристы разберутся с этими публикациями".

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая пока отстранена от выступлений на соревнованиях, опровергла материалы издания Der Spiegel о том, что ее отец просил бывшего бойфренда спортсменки взять вину за допинг на себя.

"Возможно, вы видели недавнюю статью в СМИ обо мне и моем деле. Я могу сказать, что эта история не соответствует действительности и дискредитирует меня. Мои юристы разберутся с этими публикациями. Я уверена, что как только у меня будет возможность представить доказательства на полном слушании по этому делу, я буду освобождена", - напечатала текст спортсменка в своем Twitter.

"Поскольку текущее рассмотрение носит конфиденциальный характер, в это время я больше ничего не могу сказать", - добавила Ястремская, которая празднует сегодня свой 21-й день рождения.

Даяна Ястремская: положительная допинг-проба

О положительной допинг-пробе Ястремской стало известно 7 января. В пробе 20-летней украинки от 24 ноября 2020 года было обнаружено запрещенное вещество - метаболиты местеролона.

С 7 января она временно отстранена от участия в соревнованиях.

Ястремская отрицает, что принимала запрещенные вещества. По ее словам, вещество могло попасть в организм случайно.

Даяна уже подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но получила отказ.

После этого уже ITF не удовлетворил ходатайство Ястремской с просьбой отменить ее временную дисквалификацию.

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Автор: Артем Будрин