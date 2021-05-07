Дарья Белодед тренируется в Турции / instagram.com/dariabilodid7
Чемпионка мира и чемпионка Европы по дзюдо Дарья Белодед опубликовала в сети эффектное фото из турецкой Антальи.
В Турции 20-летняя спортсменка проходит тренировочный сбор, но при этом не забывает и об отдыхе.
На своей странице в Instagram Белодед опубликовала фото в розовом купальнике у бассейна и вызвала восторг у подписчиков.
"Красотка", "Самая идеальная", "Разбиваешь мне сердце", "Кажется, кто-то норм подзагорел", "Выглядишь очень красиво", - пишут комментаторы.
фото instagram.com/dariabilodid7
Напомним, в прошлом году Белодед встречалась с футболистом "Динамо" Денисом Поповым, но в декабре пара распалась.
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