Дарья Белодед порадовала подписчиков новым фото.

Чемпионка мира и чемпионка Европы по дзюдо Дарья Белодед опубликовала в сети эффектное фото из турецкой Антальи.

В Турции 20-летняя спортсменка проходит тренировочный сбор, но при этом не забывает и об отдыхе.

На своей странице в Instagram Белодед опубликовала фото в розовом купальнике у бассейна и вызвала восторг у подписчиков.

"Красотка", "Самая идеальная", "Разбиваешь мне сердце", "Кажется, кто-то норм подзагорел", "Выглядишь очень красиво", - пишут комментаторы.

Напомним, в прошлом году Белодед встречалась с футболистом "Динамо" Денисом Поповым, но в декабре пара распалась.

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Автор: Антон Дударь