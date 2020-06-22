"Мне очень жаль": второй участник теннисного турнира Джоковича заразился коронавирусом

Борна Чорич присутствовал на соревнованиях, которые организовал Новак Джокович.

Хорватский теннисист Борна Чорич объявил, что заразился коронавирусом после участия в выставочном турнире, организованном первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

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Спортсмен опубликовал заявление в Instagram.

"Я хочу убедиться, что все, кто контактировал со мной в последние дни, пройдут проверку. Мне действительно очень жаль, если я мог кому-то причинить вред. Чувствую себя хорошо и не испытываю никаких симптомов. Берегите свое здоровье", - написал Чорич.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у болгарского теннисиста Григора Димитрова. Оба игрока принимали участие в выставочном турнире в рамках Adria Tour - cерии, которую организовал Новак Джокович. По информации хорватских СМИ, COVID-19 был подтвержден у нескольких тренеров, которые прибыли на турнир в город Задар.

Cам Джокович отказался проходить тест в Хорватии и отправился в Белград, настаивая на том, что не имеет симптомов болезни, поэтому не видит смысла проверяться.

Джокович организовал несколько выставочных турниров, несмотря на пандемию коронавируса. Организаторы практически не контролировали соблюдение правил дистанцирования даже среди болельщиков.

Как сообщал УНИАН, было принято решение, что турнир "Большого шлема" US Open состоится, несмотря на протесты и коронавирус.

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