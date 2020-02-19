ЧМ по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки

Победу одержал француз Мартен Фуркад.

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, cостоялась мужская индивидуальная гонка.

Читайте также"Не ругайте нас": украинская биатлонистка извинилась перед болельщиками

Украину представляли Сергей Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко. Дмитрий Пидручный пропустил гонку из-за проблем со спиной.

Лучший результат среди украинцев показал Семенов, который допустил четыре промаха и стал 31-м. В топ-40 также вошел Прима - на его счету столько же промахов.

Победу в индивидуальной гонке одержал француз Мартен Фуркад. Это его 12-е золото ЧМ в карьере.

Результаты гонки:

1. Мартен Фуркад (Франция) - 49.43,1 (1)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) - 57,0 (2)

3. Доминик Ландертингер (Австрия) - 1.22,1 (1)

31. Сергей Семенов (Украина) - 5.14,3 (4)

36. Артем Прима (Украина) - 5.34,1 (4)

44. Руслан Ткаленко (Украина) - 6.29,9 (4)

66. Антон Дудченко (Украина) - 8.11,1 (4)

УНИАН ранее сообщал о результатах женской индивидуальной гонки в Антхольце.