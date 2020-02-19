ЧМ по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки
На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, cостоялась мужская индивидуальная гонка.
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Украину представляли Сергей Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко. Дмитрий Пидручный пропустил гонку из-за проблем со спиной.
Лучший результат среди украинцев показал Семенов, который допустил четыре промаха и стал 31-м. В топ-40 также вошел Прима - на его счету столько же промахов.
Победу в индивидуальной гонке одержал француз Мартен Фуркад. Это его 12-е золото ЧМ в карьере.
Результаты гонки:
1. Мартен Фуркад (Франция) - 49.43,1 (1)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) - 57,0 (2)
3. Доминик Ландертингер (Австрия) - 1.22,1 (1)
31. Сергей Семенов (Украина) - 5.14,3 (4)
36. Артем Прима (Украина) - 5.34,1 (4)
44. Руслан Ткаленко (Украина) - 6.29,9 (4)
66. Антон Дудченко (Украина) - 8.11,1 (4)
УНИАН ранее сообщал о результатах женской индивидуальной гонки в Антхольце.