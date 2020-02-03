Теннисистки сборной Украины покрасовались в вечерних нарядах перед матчами Кубка Федерации (фото)
21:50, 03 февраля 2020Другое
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Сборная Украины сыграет в Таллине 6 и 7 февраля.
Сборная Украины в Таллине / фото: Федерация тенниса Украины
Теннисистки сборной Украины посетили официальный ужин перед матчами Кубка Федерации в Таллине.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась фото с ужина в Instagram.
На снимке Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Катарина Завацкая позируют вместе с капитаном сборной Михаилом Филимой.
"Ваша команда Украины", - подписала фото Свитолина.
Также фото украинских теннисисток появились на официальной странице ФТУ в Facebook.
Элина Свитолина / фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation
Даяна Ястремская / фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation
Леся Цуренко / фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation
В рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации сборная Украины сыграет в одной группе с Болгарией (6 февраля) и Хорватией (7 февраля).
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинские теннисисты потренировались вместе с Андреем Шевченко.
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