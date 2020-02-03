Теннисистки сборной Украины покрасовались в вечерних нарядах перед матчами Кубка Федерации (фото)

Сборная Украины сыграет в Таллине 6 и 7 февраля.

Теннисистки сборной Украины посетили официальный ужин перед матчами Кубка Федерации в Таллине.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась фото с ужина в Instagram.

На снимке Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Катарина Завацкая позируют вместе с капитаном сборной Михаилом Филимой.

"Ваша команда Украины", - подписала фото Свитолина.

Также фото украинских теннисисток появились на официальной странице ФТУ в Facebook.

В рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации сборная Украины сыграет в одной группе с Болгарией (6 февраля) и Хорватией (7 февраля).

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинские теннисисты потренировались вместе с Андреем Шевченко.