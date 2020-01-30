Вышел на корт в Киеве: Шевченко потренировался со звездами украинского тенниса (фото)

Главный тренер сборной Украины по футболу сыграл в теннис.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в Киеве потренировался с известными украинскими теннисистами.

Шевченко сыграл в теннис с Сергеем Стаховским, Лесей Цуренко, Мартой Костюк, Людмилой Киченок и тренером мужской сборной Украины Михаилом Филимой.

Соответствующие фото украинские теннисисты разместили в Instagram.

"Теннис объединяет", - написала Цуренко под фото.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Шевченко встретил звезду мирового бокса на пляже в Барбадосе.