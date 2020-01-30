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Вышел на корт в Киеве: Шевченко потренировался со звездами украинского тенниса (фото)

14:26, 30 января 2020
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Андрей Шевченко в компании украинских теннисистов / фото: instagram.com/lyuda_kichenok

Шевченко сыграл в теннис с Сергеем Стаховским, Лесей Цуренко, Мартой Костюк, Людмилой Киченок и тренером мужской сборной Украины Михаилом Филимой.

Соответствующие фото украинские теннисисты разместили в Instagram.

"Теннис объединяет", - написала Цуренко под фото.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Шевченко встретил звезду мирового бокса на пляже в Барбадосе.

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