Украина стала шестой в женской эстафете Кубка мира по биатлону
14:42, 11 января 2020Другое
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Украинские биатлонистки не смогли побороться за медали.
Елена Пидгрушная вывела Украину на шестое место / biathlon.com.ua
В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, состоялась женская эстафета.
Сборную Украины в гонке представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная.
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Меркушина со штрафным кругом передала эстафету 17-й, Джима вывела Украину на 11-е место, Семеренко улучшила результат еще на четыре позиции, а Пидгрушная финишировала шестой.
Победу в гонке одержала сборная Норвегии.
Результаты гонки
1. Норвегия - (0+11) 1:14:11,6
2. Швеция - (0+10) +21,1
3. Франция - (0+12) +33,1
4. Германия - (1+11) +1:10,4
5. Швейцария - (1+9) +1:24,5
6. Украина - (1+7) +1:35,9
УНИАН ранее также сообщал о результатах мужского спринта в Оберхофе.
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