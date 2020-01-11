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Украина стала шестой в женской эстафете Кубка мира по биатлону

14:42, 11 января 2020
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Елена Пидгрушная вывела Украину на шестое место / biathlon.com.ua

Сборную Украины в гонке представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная.

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Меркушина со штрафным кругом передала эстафету 17-й, Джима вывела Украину на 11-е место, Семеренко улучшила результат еще на четыре позиции, а Пидгрушная финишировала шестой.

Победу в гонке одержала сборная Норвегии.

Результаты гонки

1. Норвегия - (0+11)  1:14:11,6

2. Швеция - (0+10)  +21,1

3. Франция - (0+12)  +33,1

4. Германия - (1+11)  +1:10,4

5. Швейцария - (1+9)  +1:24,5

6. Украина - (1+7)  +1:35,9

УНИАН ранее также сообщал о результатах мужского спринта в Оберхофе.

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