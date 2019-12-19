Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Анси

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный.

19 декабря в Анси (Франция) прошел мужской спринт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

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От Украины в гонке выступали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Руслан Ткаленко.

Лучшим среди украинцев стал Пидручный, который допустил два промаха и в итоге стал 18-м. Стоит отметить, что Дмитрий стартовал в спринте первым.

Победу одержал немец Бенедикт Долль, который не допустил промахов. Он прервал серию из четырех подряд побед в спринте норвежца Тарьея Бе.

Результаты гонки:

1. Бенедикт Долль (Германия) – 23.22,1 (0 штрафных кругов)

2. Тарьей Бе (Норвегия) - +9,4 (0)

3. Кантен Фийон Майе (Франция) - +11,3 (0)

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18. Дмитрий Пидручный (Украина) - +1.03,0 (2)

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31. Антон Дудченко (Украина) - +1.17,9 (0)

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34. Артем Прима (Украина) - +1.27,1 (2)

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39. Руслан Ткаленко (Украина) - + 1:36,8 (1)

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69. Артем Тищенко (Украина) - + 2:34,3 (1)

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский биатлонист стал победителем гонки на Кубке IBU.