"Будем исполнять": президент МОК сделал заявление по отстранению России

Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет поддержит решение WADA.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК будет исполнять решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) касательно отстранения России от международных турниров.

"Я не буду заниматься спекуляциями по поводу развития событий, но решения WADA обязательны для исполнения Международным олимпийским комитетом, и МОК привержен верховенству закона. Поэтому мы будем исполнять это решение", - сказал Бах, которого цитирует "Р-Спорт".

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По словам Баха, если Россия подаст апелляцию, то решение Спортивного арбитражного суда (CAS) также будет обязательным для исполнения Международным олимпийским комитетом.

Напомним, WADA на четыре года отстранило Россию от участия и проведения международных соревнований, включая Олимпиады и чемпионаты мира, из-за манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Принимать участие в турнирах смогут только "чистые" атлеты из России, которые будут выступать в нейтральном статусе.

Как сообщал УНИАН, экс-глава WADA заявил, что России нет смысла оспаривать решение об отстранении.