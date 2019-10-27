Украинская теннисистка проиграла в финале юниорского Итогового турнира

Дарья Снигур стала вице-чемпионкой турнира.

Украинка Дарья Снигур уступила в финале Итогового турнира среди юниорок, который проходил в китайском Чэнду.

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В решающем поединке 17-летняя теннисистка встречалась с Диан Парри из Франции.

Матч длился 58 минут и завершился уверенной победой французской теннисистки - 6:1, 6:3.

Во втором сете Снигур имела все шансы изменить ход событий и вела со счетом 3:0, однако затем проиграла шесть геймов подряд.

Снигур стала второй украинкой, которая стала финалисткой юниорского Итогового турнира. В 2017 году до этой стадии дошла Марта Костюк, но ей в итоге удалось стать чемпионкой.

Лучшим результатом Снигур в этом году стала победа на юниорском Уимблдоне.

УНИАН ранее сообщал о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала соперниц по Итоговому турниру WTA.