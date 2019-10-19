Украинская теннисистка станет самой юной участницей в истории малого Итогового турнира WTA

Даяна Ястремская сыграет на WTA Elite Trophy.

Украинка Даяна Ястремская впервые в карьере выступит на малом Итоговом турнире WTA (WTA lite Trophy).

На этом турнире играют теннисистки, которые заняли 9-20 места в чемпионской гонке WTA. Ястремская попала на турнир благодаря отказу сразу нескольких соперниц, которые находятся выше нее в рейтинге.

19-летняя Ястремская станет самой молодой участницей за пять лет проведения малого Итогового турнира WTA.

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На турнире, кроме Ястремской, сыграют Кики Бертенс, София Кенин, Мэдисон Киз, Арина Соболенко, Петра Мартич, Элиза Мертенс, Элисон Риск, Донна Векич, Мария Саккари и Чжэн Сайсай. На последнее место претендуют Анастасия Павлюченкова и Каролина Мухова.

Малый Итоговый турнир в Чжухае пройдет с 22 по 27 октября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов вернется на корт в 2020 году.