Свитолина и Ястремская с побед стартовали на престижном турнире в Пекине (видео)
Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская прошли во второй круг на турнире Premier Mandatory в Пекине (призовой фонд - $ 8,285,274).
Ястремская в матче первого круга обыграла француженку Каролин Гарсию, которая занимает 30-е место в рейтинге WTA. Украинка отдала сопернице всего два гейма - 6:1, 6:1. На победу Ястремская потратила меньше часа.
Во втором круге 19-летняя украинка встретится с Кики Бертенс из Нидерландов (№8 в рейтинге WTA).
Свитолина на старте турнира была сильнее 19-й ракетки мира Анастасии Севастовой из Латвии. После поражения в первом сете украинка уверенно обыграла соперницу во второй и третьей партиях - 6:7(4), 6:1, 6:2.
Соперницей Свитолиной во втором круге будет 48-я ракетка мира из Китая Ван Яфань.
Through in three!@ElinaSvitolina triumphs 6-7(4), 6-1, 6-2 against Sevastova!— WTA (@WTA) 29 сентября 2019 г.
Through to Round 2 of the @chinaopen!#ChinaOpenpic.twitter.com/NEMYIyrfrG
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Марта Костюк не смогла выйти в финал теннисного турнира в Испании.