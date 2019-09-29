Свитолина и Ястремская с побед стартовали на престижном турнире в Пекине (видео)

Две лучшие теннисистки Украины преодолели первый круг.

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская прошли во второй круг на турнире Premier Mandatory в Пекине (призовой фонд - $ 8,285,274).

Ястремская в матче первого круга обыграла француженку Каролин Гарсию, которая занимает 30-е место в рейтинге WTA. Украинка отдала сопернице всего два гейма - 6:1, 6:1. На победу Ястремская потратила меньше часа.

Во втором круге 19-летняя украинка встретится с Кики Бертенс из Нидерландов (№8 в рейтинге WTA).

Свитолина на старте турнира была сильнее 19-й ракетки мира Анастасии Севастовой из Латвии. После поражения в первом сете украинка уверенно обыграла соперницу во второй и третьей партиях - 6:7(4), 6:1, 6:2.

Соперницей Свитолиной во втором круге будет 48-я ракетка мира из Китая Ван Яфань.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Марта Костюк не смогла выйти в финал теннисного турнира в Испании.