Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по гребле
22:02, 23 августа 2019Другое
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Анастасия Четверикова стала обладательницей бронзовой награды.
Анастасия Четверикова / фото: facebook.com/ukr.canoe
Анастасия Четверикова принесла Украине первую медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Венгрии.
Украинка завоевала бронзовую награду в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 500 метров.
Победительнице, которой стала представительница Беларуси Алена Ноздрева, Четверикова проиграла 3,09 секунды. Второй финишировала россиянка Ксения Курач.
В то же время китаянку Янан Ма, которая стала четвертой, украинка опередила более чем на 3 секунды.
Чемпионат мира по гребле продлится до 25 августа.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Валентина Семеренко завоевала золото на летнем чемпионате мира по биатлону.
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