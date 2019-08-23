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Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по гребле

22:02, 23 августа 2019
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Анастасия Четверикова / фото: facebook.com/ukr.canoe

Украинка завоевала бронзовую награду в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 500 метров.

Победительнице, которой стала представительница Беларуси Алена Ноздрева, Четверикова проиграла 3,09 секунды. Второй финишировала россиянка Ксения Курач.

В то же время китаянку Янан Ма, которая стала четвертой, украинка опередила более чем на 3 секунды.

Чемпионат мира по гребле продлится до 25 августа.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Валентина Семеренко завоевала золото на летнем чемпионате мира по биатлону.

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Теги: #гребля