Украинский велогонщик стал победителем этапа многодневки в Италии (фото)

Марк Падун возглавил общую классификацию велогонки.

Велогонщик Марк Падун, который является единственным представителем Украины в Мировом туре, стал победителем третьего этапа многодневки "Адриатика Ионика".

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец, который выступает за бахрейнскую команду "Бахрейн-Мерида", преодолел 204 километра за 5 часов 54 минуты и 16 секунд. В борьбе за победу на этапе Падун опередил колумбийца Дайера Кинтану и бельгийца Бена Германса.

После этой победы Падун возглавил общий зачет многодневки и получил голубую майку лидера.

"Очень счастлив, много тренировался, чтобы подойти к многодневке в хорошей форме. Буду стараться сохранить лидерство в общей классификации", - отметил Падун

Для 23-летнего Падуна эта победа стала второй в профессиональной карьере на взрослом уровне. В прошлом году он выиграл пятый этап престижной многодневки "Джиро дель Трентино".

Отметим, что первую половину нынешнего сезона Падун практически полностью пропустил из-за травмы.

УНИАН ранее также сообщал о том, что функционера, который нахамил украинской велогонщице Анне Соловей, рекомендовали исключить из Федерации велоспорта Украины.