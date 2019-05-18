Милуоки одержал вторую победу над Торонто в полуфинальной серии НБА (видео)

Счет в серии стал 2-0.

В полуфинальной серии плей-офф НБА состоялся второй поединок противостояния между "Милуоки" и "Торонто". "Милуоки", который выиграл первую встречу на площадке соперника, оказался сильнее и во второй раз, обыграв оппонента - 125:103. Счет в серии стал 2:0. Следующий поединок пройдет вновь на площадке "Торонто Рэпторс".

«Милуоки» – «Торонто» 125:103 (35:21, 29:18, 31:39, 30:25). Счет в серии 2:0

«Милуоки»: Адетокумбо (30 + 17 подборов), Миротич (15), Миддлтон (12), Бледсоу (8 + 7 передач), Лопес (6) - старт; Уилсон (2), Ильясова (17), Хилл (13), Фрэйзер (0), Брогдон (14), Браун (5), Снелл (0), Коннотон (3)

«Торонто»: Леонард (31 + 8 подборов), Лоури (15), Сиакам (8 + 6 фолов), Грин (8), Газоль (2) - старт; Буше (5), Морленд (0), Миллер (2), Пауэлл (14), Ибака (8 + 10 подборов), ВанВлит (5), Лин (0), Микс (5)