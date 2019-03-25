Коламбус разгромил Ванкувер, Каролина в овертайме одолела Монреаль в НХЛ
Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт турнира.
Вашингтон – Филадельфия – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
1:0 - 3 Уилсон (Овечкин, Дженсен), 2:0 - 30 Бойд (Дауд, Нисканен), 2:1 - 37 Ворачек (), 3:1 - 48 Врана (Коннолли)
Айлендерс – Аризона – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
1:0 - 4 Эберле (Ледди, Бойчак), 2:0 - 56 Нелсон (Бэйли, Комаров)
Каролина – Монреаль – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
0:1 - 14 Байрон (Галлахер, Томпсон), 1:1 - 54 ван Римсдайк (Мартинук, Ферланд), 2:1 - 63 Свечников (Дж.Стаал)
Чикаго – Колорадо – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 35 Керфут (Маккиннон, Бэрри), 1:1 – 41 Анисимов (Сибрук), 2:1 – 61 Кит (Саад)
Ванкувер – Коламбус – 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
0:1 – 16 Андерсон (МакКуайд, Дюбуа), 0:2 – 20 Дюбуа (Панарин), 0:3 – 26 Дзингел (Андерсон), 0:4 – 47 Бьоркстранн (Веннберг, Дженнер), 0:5 – 50 Андерсон ()