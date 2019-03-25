Коламбус разгромил Ванкувер, Каролина в овертайме одолела Монреаль в НХЛ

"Чикаго" в дополнительное время победил "Колорадо".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт турнира. Вашингтон – Филадельфия – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) 1:0 - 3 Уилсон (Овечкин, Дженсен), 2:0 - 30 Бойд (Дауд, Нисканен), 2:1 - 37 Ворачек (), 3:1 - 48 Врана (Коннолли) Айлендерс – Аризона – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) 1:0 - 4 Эберле (Ледди, Бойчак), 2:0 - 56 Нелсон (Бэйли, Комаров) Каролина – Монреаль – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) 0:1 - 14 Байрон (Галлахер, Томпсон), 1:1 - 54 ван Римсдайк (Мартинук, Ферланд), 2:1 - 63 Свечников (Дж.Стаал) Чикаго – Колорадо – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) 0:1 – 35 Керфут (Маккиннон, Бэрри), 1:1 – 41 Анисимов (Сибрук), 2:1 – 61 Кит (Саад) Ванкувер – Коламбус – 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) 0:1 – 16 Андерсон (МакКуайд, Дюбуа), 0:2 – 20 Дюбуа (Панарин), 0:3 – 26 Дзингел (Андерсон), 0:4 – 47 Бьоркстранн (Веннберг, Дженнер), 0:5 – 50 Андерсон ()

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