Свитолина посетила легендарный лайнер-отель Queen Elizabeth 2 (фотогалерея)

Украинская теннисистка готовится к защите чемпионского титула на турнире в Дубае.

Ведущая украинская теннисистка, шестая ракетка планеты Элина Свитолина посетила знаменитый океанский лайнер "Queen Elizabeth 2".

Об этом сообщает j48tennis.net.

Легендарное британское судно сейчас пришвартовано в районе Мина-Рашид в Дубае и объединяет в себе отель, музей и развлекательный комплекс c парком аттракционов.

Трансатлантический лайнер Queen Elizabeth 2 был спущен на воду в 1967 году. На протяжении 35 лет судно было флагманом британского пароходства. C 2008 года судно выведено из эксплуатации и перебазировано в Дубай. С апреля 2018 года бывший лайнер оперирует в Дубае как плавучий отель.

Отметим, что Элина Свитолина начнет выступления на турнире WTA Premier 5 в Дубае со второго круга. Украинка является двукратной победительницей соревнований в Дубае, выиграв титул в 2017-м и 2018 годах. Ее соперницей в борьбе за выход в 1/8 финала будет представительница Туниса - Унс Жабер, которая в первом круге обыграла хорватку Донну Векич - 6:4, 7:6.

Напомним, ранее Элина Свитолина и Леся Цуренко смогли улучшить свои позиции в рейтинге WTA.