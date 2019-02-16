Химик одержал важную победу в столице в матче Суперлиги у Киев-Баскета

Игра завершилась со счетом 60:65.

В центральном матче уик-энда баскетбольной Суперлиги Пари-Матч Киев-Баскет принимал южненский Химик.

Игра завершилась со счетом 60:65, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды провели равную первую половину и, как и ожидалось, сконцетрувалися на борьбе под щитами. Противостояние Сандула и Петрова против Джонса и Павлова стало одним из ключевых до большого перерыва. Если в стартовой десятиминутке преимущество в краске имели гости, то во второй четверти хозяева выровняли ситуацию.

Динамичная первая половина, во время которой соперники не забывали уделять внимание защите, закінчілася за символического одного очка преимущества лидеров чемпионата - все решалось после большого перерыва.

Провівші очередной равный игровой отрезок, который уместился в третью четверть, команды отложили дела до заключительной десятиминутки. А вот в четвертой четверти Химику удалось сделать рывок, который стал решающим. Команда Виталия Степановського выиграла отрезок 15:4 против зонного защиты, получив впервые в этой игре двузначное преимущество. Этот отрыв за такой близкой игры оказался для хозяев недостижимым. Команда Євгега Мурзина сократила отставание до 5 очков, но времени на камбэк у киевлян не было.

Химик одержал важную выездную победу со счетом 65:60 и закрепился на лидирующей позиции в турнирной таблице. Южненцы в третий раз в сезоне перемоглі киевлян, выиграв сезонную серию со счетом 3:1.

У южненцев очередной удачный матч провел Деон Эдвин, который к 16 очкам добавил 10 подборов и 3 передачи (РЕ +20). А у хозяев лучшим был Максим Сандул, у которого дабл-дабл - 13 очков и 10 подборов (РЭ +24).

Суперлига Пари-Матч.

Киев, СК Мередиан

Киев-Баскет - Химик 60:65 (17:22, 16:12, 14:14, 13:17)

Киев-Баскет: Сандул 13 + 10 подборов + 3 передачи + 2 перехвата, Латковіч 9 + 8 подборов + 6 передач, Крутоус 5 + 3 перехвата - 3 потери, Нванкво 4 + 4 подбора, Луценко 0 - старт, Крик 16, Петров 11 + 7 подборов + 4 передачи), Челован 2, Носков 0, Горобченко 0

Химик: Джонс 19 + 7 подборов + 2 перехвата - 4 потери, Эдвин 16 + 10 подборов + 3 передачи - 4 потери, Павлов 12 + 7 подборов + 5 передач, Рябчук 9, Войналовіч 0 - старт, Сидоров 5 + 4 передачи + 4 подбора, Антипов 4, Марченко 9