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Ястремская обыграла Святек и сравняла счет в матче Кубка Федерации Польша - Украина

15:22, 09 февраля 2019
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Ястремская выиграла свою одиночную встречу матча Кубка Федерации / btu.org.ua

Игра завершилась в двух партиях, со счетом 7:6, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований

Игра продлилась 1 час 37 минут.

За это время Ястремская сделала 9 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и выиграла 86 розыгрышей мяча, при 72 - у соперницы.

Таким образом, общий счет матча стал 1:1. Победитель определится в парном поединке, который начнется через несколько минут.  

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Теги: #теннис#сборная Украины#Кубок Федерации#Даяна Ястремская