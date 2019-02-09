Ястремская обыграла Святек и сравняла счет в матче Кубка Федерации Польша - Украина

Судьба 3-го места в турнире решится в парном противостоянии.

В Зелена Гура (Польша) завершился второй поединок матча Кубка Федерации Польша -Украина, в котором Даяна Ястремская обыграла Игу Святек.

Игра завершилась в двух партиях, со счетом 7:6, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра продлилась 1 час 37 минут.

За это время Ястремская сделала 9 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и выиграла 86 розыгрышей мяча, при 72 - у соперницы.

Таким образом, общий счет матча стал 1:1. Победитель определится в парном поединке, который начнется через несколько минут.