Ястремская обыграла Святек и сравняла счет в матче Кубка Федерации Польша - Украина
15:22, 09 февраля 2019Другое
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Судьба 3-го места в турнире решится в парном противостоянии.
Ястремская выиграла свою одиночную встречу матча Кубка Федерации / btu.org.ua
В Зелена Гура (Польша) завершился второй поединок матча Кубка Федерации Польша -Украина, в котором Даяна Ястремская обыграла Игу Святек.
Игра завершилась в двух партиях, со счетом 7:6, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра продлилась 1 час 37 минут.
За это время Ястремская сделала 9 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и выиграла 86 розыгрышей мяча, при 72 - у соперницы.
Таким образом, общий счет матча стал 1:1. Победитель определится в парном поединке, который начнется через несколько минут.
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