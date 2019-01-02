Семья Шумахера - накануне 50-летия гонщика: Михаэль находится в хороших руках

Родные легендарного пилота выступили со специальным заявлением.

Семья семикратного чемпиона мира по Формуле-1 немца Михаэля Шумахера выступила с заявление накануне юбилея гонщика, которому 3 января исполняется 50 лет. В письме фанатам сообщается, что семья делает все возможное, чтобы помочь Шумахеру.

«Мы очень рады и благодарим вас за празднование 50-летия Михаэля вместе с ним и вместе с нами. Он и мы можем гордиться тем, чего он достиг. Вы можете быть уверены, что он находится в хороших руках и что мы делаем все возможное, чтобы помочь ему».

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«Мы следуем пожеланием Михаэля касательно его личной жизни и сохраняем такой конфиденциальный вопрос, как его здоровье, в тайне», - говорится в заявлении, которое цитирует Sky Sports.

Также отмечается, что в качестве подарка Михаэлю и его фанатам фонд Keep Fighting организовал виртуальный музей, осмотреть который можно будет 3 января онлайн благодаря специальному приложению.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Шумахер пошел на поправку и больше не прикован к постели.

Напомним, немецкий гонщик Михаэль Шумахер 5 лет назад получил травму головы, ударившись о камень во время катания на лыжах. Сперва его погрузили в искусственную кому, а затем увезли в Швейцарию на реабилитацию.