Легендарный гонщик Шумахер больше не прикован к постели - СМИ

Семикратный чемпион мира дышит самостоятельно после тяжелой травмы, которую он получил почти 5 лет назад.

Стали известны новые подробности состояния здоровья легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Спортсмен дышит самостоятельно и больше не прикован к постели, однако ему необходим тщательный уход и медицинская помощь, сообщает британское издание Daily Mail.

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В то же время семья экс-гонщика продолжает дорогостоящее лечение. Еженедельно на медицинское обслуживание Шумахера его близкие тратят около 50 тысяч фунтов.

Издание также сообщает, что Михаэль живет вместе со своей семьей в основной части дома, а не в специальной пристройке, которая, по некоторым сообщениям, была оборудована под больничную палату. Оказалось, что строительство началось еще до травмы, и в этой пристройке живет отец Михаэля, когда приезжает в гости.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах, после чего впал в кому. Летом 2014 года немецкий гонщик пришел в сознание, после чего продолжил курс реабилитации в собственном доме на берегу Женевского озера.