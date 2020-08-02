Одноклубник украинца Малиновского пропустит матч Лиги чемпионов из-за депрессии

У Йосипа Иличича имеются серьезные психологические проблемы.

Полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич не поможет команде в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен".

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Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации авторитетного издания, 32-летний словенец уже покинул расположение клуба из Бергамо и отправился на родину. Футболисты страдает от депрессии, из-за чего не сыграет в плей-офф еврокубка.

Стоит отметить, что Иличич является ключевым исполнителем в составе "Аталанты". В нынешнем сезоне на его счету 21 гол и 9 ассистов в 34 поединках.

В составе "Аталанты" также выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

Матч "Аталанты" против ПСЖ состоится 12 августа.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Аталанта" стала бронзовым призером чемпионата Италии.

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