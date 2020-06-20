"Не сдержался": известный украинский тренер вспомнил, как ударил футболиста бутылкой по голове

Виталий Кварцяный отметил, что игроки разозлили его своим поведением после неудачного матча.

Бывший главный тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный рассказал, как ударил одного из игроков своей команды бутылкой по голове.

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Специалист дал интервью YouTube-каналу "Вацко Live".

По словам Кварцяного, это случилось в 2011-м или 2012-м году. "Волынь" играла с "Черноморцем" в Одессе, а поединок завершился вничью - 0:0. Тренер был зол из-за плохой игры подопечных.

"На обратном пути сели в самолет, летели в Ровно. Да, тогда летали, инвесторы поддерживали. Слышу шум в конце самолета, 42 человека тогда в нем было. Я пошел к ним, вижу - бутылка виски, пиво. Говорю: что здесь? Если бы выиграли, я бы сделал вид, что не вижу. Но вы не выиграли, играли безобразно. Вот это уберите, чтобы ничего не было. Говорят: все-все, хорошо.

Лететь недолго было, полтора-два часа. Опять шум-гам. Уже почти посадка. Подхожу снова, там уже человек восемь у них. Стал посередине. Не хочу называть игроков. Не сдержался, взял бутылку и ударил. Договаривались же, что вы делаете? Ну, вот так было. Но потом все нормально, мы с ними созваниваемся, дружим", - отметил Кварцяный.

Тренер добавил, что не одобряет такой подход, но иногда без него обойтись было сложно:

"Иногда приходилось принимать непедагогические методы. Бить футболистов - это ненормально, но я не так сильно ударил, как кажется. В том состоянии, в котором тогда были, они даже не почувствовали".

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