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"Не сдержался": известный украинский тренер вспомнил, как ударил футболиста бутылкой по голове

12:50, 20 июня 2020
Футбол
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Кварцяный - один из самых эпатажных украинских тренеров / фото doa.in.ua

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Специалист дал интервью YouTube-каналу "Вацко Live".

По словам Кварцяного, это случилось в 2011-м или 2012-м году. "Волынь" играла с "Черноморцем" в Одессе, а поединок завершился вничью - 0:0. Тренер был зол из-за плохой игры подопечных.

"На обратном пути сели в самолет, летели в Ровно. Да, тогда летали, инвесторы поддерживали. Слышу шум в конце самолета, 42 человека тогда в нем было. Я пошел к ним, вижу - бутылка виски, пиво. Говорю: что здесь? Если бы выиграли, я бы сделал вид, что не вижу. Но вы не выиграли, играли безобразно. Вот это уберите, чтобы ничего не было. Говорят: все-все, хорошо.

Лететь недолго было, полтора-два часа. Опять шум-гам. Уже почти посадка. Подхожу снова, там уже человек восемь у них. Стал посередине. Не хочу называть игроков. Не сдержался, взял бутылку и ударил. Договаривались же, что вы делаете? Ну, вот так было. Но потом все нормально, мы с ними созваниваемся, дружим", - отметил Кварцяный.

Тренер добавил, что не одобряет такой подход, но иногда без него обойтись было сложно:

"Иногда приходилось принимать непедагогические методы. Бить футболистов - это ненормально, но я не так сильно ударил, как кажется. В том состоянии, в котором тогда были, они даже не почувствовали".

УНИАН ранее сообщал о том, что венгерский "Ференцварош" обратился в суд из-за украинского тренера Реброва.

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