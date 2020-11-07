Команда Владимира Шарана закрепилась в топ-10 турнирной таблицы.

В 9-м туре Украинской Премьер-лиги "Александрия" принимала "Львов".

Хозева одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Александрийцы владели относительным преимуществом, но смогли забить только на 70-й минуте. Полузащитник "Львова" Клименчук сыграл рукой, а судья назначил пенальти - наказание реализовал Третьяков.

"Александрия" имеет на своем счету 13 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" остается предпоследним.

"Александрия" - "Львов" - 1:0

Гол: Третьяков, 70 (с пенальти)

"Александрия": Панькив, Бондаренко, Бабогло, Вантух, Лучкевич, Банада, Гречишкин, Ковалец (Шастал, 83), Третьяков (Задерака, 90+1), Ситало, Безбородько (Грицук, 57)

"Львов": Костик, Якимец, Махмутович, Михоуби, Клименчук (Кравчук, 71), Чиряк (Эрнест, 71), Айнсалу (Фелипе, 85), Сабино, Казлаускас (Кошман, 80), Шина, Ныч

Предупреждения: Безбородько, Гречишкин - Казлаускас, Сабино

Украинская Премьер-лига: 9-й тур

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь