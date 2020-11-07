В 9-м туре Украинской Премьер-лиги "Александрия" принимала "Львов".
Хозева одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Александрийцы владели относительным преимуществом, но смогли забить только на 70-й минуте. Полузащитник "Львова" Клименчук сыграл рукой, а судья назначил пенальти - наказание реализовал Третьяков.
"Александрия" имеет на своем счету 13 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" остается предпоследним.
"Александрия" - "Львов" - 1:0
Гол: Третьяков, 70 (с пенальти)
"Александрия": Панькив, Бондаренко, Бабогло, Вантух, Лучкевич, Банада, Гречишкин, Ковалец (Шастал, 83), Третьяков (Задерака, 90+1), Ситало, Безбородько (Грицук, 57)
"Львов": Костик, Якимец, Махмутович, Михоуби, Клименчук (Кравчук, 71), Чиряк (Эрнест, 71), Айнсалу (Фелипе, 85), Сабино, Казлаускас (Кошман, 80), Шина, Ныч
Предупреждения: Безбородько, Гречишкин - Казлаускас, Сабино
Украинская Премьер-лига: 9-й тур
- Поединки 9-го тура УПЛ проходят с 6 по 8 ноября: где смотреть матчи по ТВ.
- В центральном матче тура "Динамо" будет принимать "Шахтер". Встреча грандов украинского футбола пройдет 8 ноября.
- В стартовом матче тура "Колос" обыграл "Днепр-1", а после матча между главным тренером днепрян и футболистом "Колоса" произошел конфликт.
- В другом матче "Олимпик" сыграл вничью с "Мариуполем" в результативном поединке.
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