Украинская ассоциация футбола отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда Лозанны, который отклонил апелляцию по техническому поражению для сборной Украины за матч со Швейцарией.
Позиция УАФ озвучена на странице организации в Facebook.
"Технический результат поединка остается в силе. Но позиция Украинской ассоциации футбола остается неизменной: национальная сборная была готова к матчу, а УАФ выполнила все требования по участию команды в этом поединке.
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Кстати, это подтверждает и Спортивный арбитражный суд, который в своем решении отметил: "Нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт бездействовал в соответствии с протоколом, или что он был другим образом небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19.
Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виноват, а стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
В УАФ добавили:
"Верим, что это недоразумение, заложниками которого стала главная команда Украины, только придаст нашим футболистам спортивной злости перед важными матчами отбора к ЧМ-2022".
Техническое поражение для сборной Украины: хронология событий
- Из-за нескольких случаев коронавируса в сборной Украины перед игрой со Швейцарией главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось. Привезти на игру другую команду украинская сборная не смогла.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча. В то же время в Швейцарии ждали решения УЕФА в свою пользу.
- В сборной Украины заявили, что к делегации команды в Швейцарии относились "как к прокаженным".
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины.
- Матч Швейцария - Украина был решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины было в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3. Теперь швейцарцы вышли на третье место, а сборная Украины покинула элитный дивизион турнира.
- Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА.
- Стала известна причина, по которой техническое поражение за матч присудили сборной Украины.
- 9 декабря стало известно, что УАФ подала апелляцию в Лозанну.
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