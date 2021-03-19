Украинская ассоциация футбола озвучила свою позицию после решения CAS.

Украинская ассоциация футбола отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда Лозанны, который отклонил апелляцию по техническому поражению для сборной Украины за матч со Швейцарией.

Позиция УАФ озвучена на странице организации в Facebook.

"Технический результат поединка остается в силе. Но позиция Украинской ассоциации футбола остается неизменной: национальная сборная была готова к матчу, а УАФ выполнила все требования по участию команды в этом поединке.

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Кстати, это подтверждает и Спортивный арбитражный суд, который в своем решении отметил: "Нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт бездействовал в соответствии с протоколом, или что он был другим образом небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19.

Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виноват, а стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

В УАФ добавили:

"Верим, что это недоразумение, заложниками которого стала главная команда Украины, только придаст нашим футболистам спортивной злости перед важными матчами отбора к ЧМ-2022".

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Автор: Антон Дударь