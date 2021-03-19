Эмблема УАФ / uaf.ua

Украинская ассоциация футбола отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда Лозанны, который отклонил апелляцию по техническому поражению для сборной Украины за матч со Швейцарией.

Позиция УАФ озвучена на странице организации в Facebook.

"Технический результат поединка остается в силе. Но позиция Украинской ассоциации футбола остается неизменной: национальная сборная была готова к матчу, а УАФ выполнила все требования по участию команды в этом поединке.

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Кстати, это подтверждает и Спортивный арбитражный суд, который в своем решении отметил: "Нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт бездействовал в соответствии с протоколом, или что он был другим образом небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19.

Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виноват, а стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

В УАФ добавили:

"Верим, что это недоразумение, заложниками которого стала главная команда Украины, только придаст нашим футболистам спортивной злости перед важными матчами отбора к ЧМ-2022".

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Автор: Антон Дударь