Впервые в Лиге наций команда получила техническое поражение из-за коронавируса.

Дисциплинарный комитет УЕФА присудил сборной Норвегии техническое поражение (0:3) за неявку на матч против Румынии в Лиге наций.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

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Матч был запланирован на 15 ноября. Однако скандинавы не смогли отправиться на игру из-за запрета властей Норвегии, которые не разрешили команде покидать пределы страны. Данное решение было принято в связи с положительным тестом на коронавирус у одного из игроков команды.

Норвегия еще может подать апелляцию на данное решение.

Если решение останется в силе, то у норвежцев будет в активе 9 очков после 5 туров в группе В, а у Румынии - 7. Лидируют австрийцы, у которых 12 очков.

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Автор: Антон Дударь