Таблица коэффициентов УЕФА: Украина завершила сезон на девятом месте

Больше всего очков в копилку Украины принес "Шахтер".

Украина завершила еврокубковый сезон 2019-2020 на девятом месте в таблице коэффициентов УЕФА.

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Полный рейтинг после полуфинальных матчей Лиги Европы опубликован на официальном сайте УЕФА.

За этот сезон Украина набрала 7,2 балла, а суммарно за пять последних сезонов - 36,1 балла. Со следующего сезона украинские клубы потеряют рейтинговые очки за сезон 2015/16 (9,8).

От Бельгии, которая идет восьмой, Украину отделяет 1,8 балла. В то же время ближайшего преследователя Нидерланды Украина опережает на 0,35 балла.

Напомним, согласно положению в таблице коэффициентов УЕФА определяется количество участников каждой страны в еврокубках.

Таблица коэффициентов УЕФА. Топ-10

1. Испания - 101,997

2. Англия - 90,462

3. Германия - 73,784

4. Италия - 70,653

5. Франция - 58,415

6. Португалия - 49,449

7. Россия - 45,549

8. Бельгия - 37,900

9. Украина - 36,100

10. Нидерланды - 35,750

Украинские клубы в еврокубках

В сезоне 2019-2020 "Шахтер" занял третье место в своей группе в Лиги чемпионов, после чего дошел до полуфинала Лиги Европы. "Динамо" не смогло пройти квалификацию Лиги чемпионов, после чего киевлянам не удалось выйти в плей-офф Лиги Европы. "Александрия" стала четвертой в своей группе в Лиге Европы, а "Заря" и "Мариуполь" не смогли преодолеть квалификацию ЛЕ.

Больше всего очков по итогам сезона в копилку Украины принес "Шахтер" - 4,4 балла. У "Динамо" - 1,3 балла, у "Зари" - 0,8, "Александрии" - 0,6, а "Мариуполя" - 0,1.

По итогам сезона "Шахтер" установил рекорд Украины в клубном рейтинге УЕФА.

В новом сезоне Украину на евроарене вновь представят пять клубов. "Шахтер" сыграет на групповом этапе ЛЧ, а "Динамо" стартует в квалификации. В Лиге Европы "Заря" начнет с групповой стадии, а "Десна" и "Колос" - с отборочных раундов.

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Автор: Антон Дударь