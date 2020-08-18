Таблица коэффициентов УЕФА: Украина завершила сезон на девятом месте
Украина завершила еврокубковый сезон 2019-2020 на девятом месте в таблице коэффициентов УЕФА.
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Полный рейтинг после полуфинальных матчей Лиги Европы опубликован на официальном сайте УЕФА.
За этот сезон Украина набрала 7,2 балла, а суммарно за пять последних сезонов - 36,1 балла. Со следующего сезона украинские клубы потеряют рейтинговые очки за сезон 2015/16 (9,8).
От Бельгии, которая идет восьмой, Украину отделяет 1,8 балла. В то же время ближайшего преследователя Нидерланды Украина опережает на 0,35 балла.
Напомним, согласно положению в таблице коэффициентов УЕФА определяется количество участников каждой страны в еврокубках.
Таблица коэффициентов УЕФА. Топ-10
1. Испания - 101,997
2. Англия - 90,462
3. Германия - 73,784
4. Италия - 70,653
5. Франция - 58,415
6. Португалия - 49,449
7. Россия - 45,549
8. Бельгия - 37,900
9. Украина - 36,100
10. Нидерланды - 35,750
Украинские клубы в еврокубках
- В сезоне 2019-2020 "Шахтер" занял третье место в своей группе в Лиги чемпионов, после чего дошел до полуфинала Лиги Европы. "Динамо" не смогло пройти квалификацию Лиги чемпионов, после чего киевлянам не удалось выйти в плей-офф Лиги Европы. "Александрия" стала четвертой в своей группе в Лиге Европы, а "Заря" и "Мариуполь" не смогли преодолеть квалификацию ЛЕ.
- Больше всего очков по итогам сезона в копилку Украины принес "Шахтер" - 4,4 балла. У "Динамо" - 1,3 балла, у "Зари" - 0,8, "Александрии" - 0,6, а "Мариуполя" - 0,1.
- По итогам сезона "Шахтер" установил рекорд Украины в клубном рейтинге УЕФА.
- В новом сезоне Украину на евроарене вновь представят пять клубов. "Шахтер" сыграет на групповом этапе ЛЧ, а "Динамо" стартует в квалификации. В Лиге Европы "Заря" начнет с групповой стадии, а "Десна" и "Колос" - с отборочных раундов.
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