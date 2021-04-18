В УЕФА планируют дисквалифицировать клубы и игроков, которые захотят участвовать в Суперлиге.

УЕФА выступил с официальным заявлением касательного возможного создания в Европе закрытой Суперлиги с участием топ-клубов.

Заявление было опубликовано на официальном сайте УЕФА. Отмечается, что его поддержали национальные ассоциации и лиги Англии, Испании и Италии.

"Мы получили информацию, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы, возможно, планируют объявить о создании закрытой так называемой Суперлиги. Мы хотим подчеркнуть, что если это произойдет, то мы (УЕФА, национальные ассоциации Англии, Италии и Испании, а также все ассоциации ФИФА и УЕФА, - Прим.) не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность", - говорится в заявлении.

В Европейском футбольном союзе подчеркнули, что рассмотрят все доступные меры на юридических и спортивных уровнях, "чтобы предотвратить" этот проект.

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Также отмечается, что все клубы, которые захотят участвовать в Суперлиге, "будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные".

"Мы благодарим клубы других стран, особенно французские и немецкие, которые отказались от участия в этом проекте. Призываем всех поклонников футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против подобного проекта, если будет объявлено о его запуске. Настойчивому корыстолюбию немногих пора положить конец. Всему есть предел", - подытожили в УЕФА.

Возможное создание Суперлиги: что известно

18 апреля The New York Times сообщила о том, что как минимум 12 клубов достигли принципиального согласия по учреждению Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер".

В то же время немецкие "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, а также французский ПСЖ отказались присоединиться к Суперлиге.

Ранее ФИФА заявила, что не признает Суперлигу и будет дисквалифицировать клубы и игроков, участвующих в ней.

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Автор: Антон Дударь