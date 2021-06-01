Серхио Агуэро подарил всем часы и разыграл свой автомобиль.

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который уже подписал контракт с "Барселоной", отметился красивым жестом перед уходом из "Манчестер Сити".

Об этом сообщает Theathletic.com.

Агуэро подарил сотрудникам клуба часы Hublot или Tag Heuer стоимостью не менее 1000 фунтов стерлингов. На часах нанесена надпись "Gracias! Kun Aguero" ("Спасибо! Кун Агуэро").

Такие подарки получили более 60 сотрудников "Сити" из персонала, который напрямую работает с первой командой.

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Кроме того, нападающий разыграл среди сотрудников свой внедорожник Range Rover Evoque. В лотерею выиграл один из работников, занимающийся экипировкой команды.

Также сообщается, что футболист выделил значительную сумму денег в рамках регулярной помощи персоналу клуба со стороны игроков.

Серхио Агуэро: карьера в "Ман Сити"

Агуэро присоединился к "Сити" в 2011 году, перейдя из "Атлетико" и став на тот момент рекордным подписанием "горожан".

В футболке "Сити" форвард провел 388 поединков, забив 258 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди иностранцев, а также забил больше всего голов в АПЛ за один клуб.

С "горожанами" он пять раз выиграл чемпионат Англии, шесть раз - Кубок лиги, три раза - Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии в 2019 году и дошел до финала Лиги чемпионов в 2021-м.

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Автор: Антон Дударь