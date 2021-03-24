Тренировки проходят в отличном настроении / фото УАФ

Накануне матча квалификации ЧМ-2022 против Франции, сборная Украины провела мини-тренировочный сбор в Киеве.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Франция - Украина.

Забавный эпизод случился в ходе "двусторонки". Новичок сборной Александр Сирота, который хорошо зарекомендовал себя в киевском "Динамо", навязал контактную борьбу Андрею Шевченко, который тоже вспоминает свою молодость и бегает с игроками. 20-летний центральный защитник повалил корпусом своего тренера на газон, а через несколько секунд помог подняться.

Тем временем коуч вратарей провел веселую тренировку для голкиперов. На этот раз очень высокая конкуренция в сборной на место первого вратаря национальной команды. Тренерский штаб имеет приятную головную боль кого же выбрать основным стражем ворот. Наставник Педро Харо выстроил вратарей цепочкой и начал синхронно эстафетой по очереди бросать мяч. Вся "шеренга" двигалась в направлении ворот. Это подняло настроение, обеспечило хорошие эмоции и расслабило игроков.

Напомним, что Анатолий Трубин, Георгий Бущан, Дмитрий Резник, Андрей Лунин и Андрей Пятов соревнуются за статус первого голкипера "сине-желтых".

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Автор: Будрин Артем