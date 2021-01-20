Все поединки пройдут на домашних аренах.

Сборная Украины проведет три контрольных поединка в рамках подготовки к Евро-2020.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко в эфире программы "Главная команда" на канале "Футбол 1".

Команда Андрея Шевченко сыграет с Бахрейном (23 мая), Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня). Все три игры планируют провести в разных городах Украины.

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Напомним, что Украина попала на Евро-2020 в группу С, где поборется за путевку в плей-офф с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Евро-2020: что нужно знать

Через пандемию коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

В УЕФА ранее рассказали о возможности проведения Евро-2020 в одной стране.

Сборная Украины начнет выступления на Евро-2020 матчем против Нидерландов 13 июня. Полный календарь сборной здесь.

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Автор: Будрин Артем