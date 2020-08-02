Экс-футболист Баварии и сборной Германии завершил карьеру в 32 года
Немецкий нападающий Сандро Вагнер принял решение завершить игровую карьеру.
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Об этом сообщил официальный сайт Бундеслиги.
"Я благодарен футболу за все, что он мне дал. Благодаря этой игре я смог добиться многих целей и реализовать свои мечты", - сказал 32-летний футболист.
В составе "Баварии" Вагнер стал чемпионом Германии в 2008-м и 2018-м годах. За сборную Германии игрок провел 8 матчей и забил 5 голов.
Также форвард выступал за китайский "Тяньцзинь Тэда" и ряд немецких клубов - "Дуйсбург", "Вердер", "Герту", "Кайзерслаутерн" и другие.
Вагнер намерен взять долгосрочный отпуск, а затем начать тренерскую карьеру.
УНИАН ранее сообщал о том, что известный немецкий футболист завершил карьеру в 29 лет.
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