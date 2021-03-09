Игроки сборной Украины в вечер Международного женского дня стали героями для своей команды.
Нападающий "Гента" Роман Яремчук реализовал выход один на один против вратаря "Остенде" и принес минимальную победу для коллектива со счетом 1:0. Ассистировал ему соотечественник и тезка - Роман Безус.
Этот мяч стал для Яремчука 15-м в национальном чемпионате и позволил подняться на 4-е место в списке бомбардиров. Еще три гола форвард забил в еврокубках за "Гент" в этом сезоне.
Команда наших ребят занимает десятую строчку в турнирной таблице Лиги Жюпиле. "Остенде" на четвертой позиции.
Отметим, что за этот матч портал Whoscored поставил оценку Яремчуку - 7,1. А Безусу - 7,8! Это хороший показатель, учитывая, что самый высокий балл на две команды - 7,9.
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Роман Яремчук: возможен уход из "Гента"
- О возможном уходе Яремчука из бельгийского клуба разговоры ходят давно. Он мог покинуть команду еще в сентябре, когда у него произошел конфликт с экс-главным тренером команды.
В октябре Яремчук публично заявил, что он" не в тюрьме "и что хочет покинуть"Гент". Зимой также сообщалось, что форвард хочет перебраться в топ-чемпионат.
По информации СМИ, "Гент" хочет выручить за Яремчука 20-25 миллионов евро. Клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом.
Главный тренер "Гента" зимой прояснил будущее Яремчука.
Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.
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