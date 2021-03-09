Бывшие игроки "Динамо" стали героями вечера.

Игроки сборной Украины в вечер Международного женского дня стали героями для своей команды.

Нападающий "Гента" Роман Яремчук реализовал выход один на один против вратаря "Остенде" и принес минимальную победу для коллектива со счетом 1:0. Ассистировал ему соотечественник и тезка - Роман Безус.

Этот мяч стал для Яремчука 15-м в национальном чемпионате и позволил подняться на 4-е место в списке бомбардиров. Еще три гола форвард забил в еврокубках за "Гент" в этом сезоне.

Команда наших ребят занимает десятую строчку в турнирной таблице Лиги Жюпиле. "Остенде" на четвертой позиции.

Отметим, что за этот матч портал Whoscored поставил оценку Яремчуку - 7,1. А Безусу - 7,8! Это хороший показатель, учитывая, что самый высокий балл на две команды - 7,9.

Роман Яремчук: возможен уход из "Гента"

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Автор: Будрин Артем